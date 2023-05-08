Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что потеря Крыма для Путина будет очень серьезным ударом.

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"И нисколько не сомневаюсь, в каком направлении это будет все сказано: "Вот Кутузов сдал Москву, потом выиграл битву, то есть ничего страшного. Крым был "наш", будет "нашим". Сейчас пока не "наш". То есть такая вот риторика", – убежден Яковенко.

Мол, с начала полномасштабного вторжения в Украину Путин так и "задумывал сдать Крым". Но это может оказать серьезное влияние, прежде всего, на российских силовиков.

Они ведь укладываются штабелями в украинский чернозем. И возникает вопрос: "Зачем? За что? За то, что Крым был "российским" до 24 февраля прошлого года?" А сейчас Путин начал безумную войну и потерял, в частности, и Крым. Это может повлиять на поддержку силовиков,

– рассказал российский оппозиционный журналист.

Если это произойдет, то тогда, считает он, вероятно, Владимир Путин потеряет власть.

"А вместе с ней и жизнь. Но гарантии здесь дать очень сложно. Я думаю, что 50/50. Может уцелеть, а может и нет", – рассказал Яковенко.

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Россияне не чувствуют войны

Игорь Яковенко убежден, что россияне пока массово не понимают и не чувствуют войны на своей территории. Ведь в России происходят единичные "инциденты" по сравнению с массированными обстрелами Украины, где оккупанты выпускают сотни ракет и гибнет много людей.

"Когда попадает в девятиэтажку и более 20 человек погибает. Ничего подобного в России нет. И сравнивать даже невозможно. Поэтому этого ощущения, что война пришла на территорию России, нет у массы населения", – рассказал он.

Конец близко

Российский оппозиционный журналист отметил, что сейчас есть ощущения приближающегося конца.

"То, что сейчас происходит, основное слово, которое можно отметить за минувшие недели, это – "ожидание". Ожидание украинского наступления. И это наступление вызывает очень тревожные ощущения и, возможно, даже у кого-то страх", – рассказал он.

Однако это касается именно российской верхушки, а не населения. Оно ничего не чувствует и вообще мало что знает о наступлении ВСУ.

Верхушка очень озабочена. Кто-то в панике. Вообще, многие в российской верхушке, речь идет о должностных лицах и даже вооруженных силах, в принципе, уже привыкают к будущим поражениям,

– подчеркнул Яковенко.

Поражение неизбежно

Он отметил, что некоторые, как, например, террорист Игорь Гиркин, прямо предсказывают, что россиян будут бить.

"Практически гарантирует, что поражение неизбежно. Другие бодрятся, изображают из себя "припадочных". Как Медведев, Рогозин, Соловьев. Это обычная клоунада, люди просто выполняют свои номера", – рассказал журналист.

По его словам, тревога, опасения, предчувствие будущего поражения у российских чиновников есть, а у населения – этого нет.

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