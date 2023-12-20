Под удар попала Салтовка – там обстреляли трамвайное депо. Мэр города Игорь Терехов сказал, что это чисто гражданский объект, который постоянно обстреливают. "От вражеских обстрелов живого места нет", – так выразился он.

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Как выглядит Салтовка после ночного обстрела 20 декабря

Последствия обстрелов Салтовки впечатляют / Фото Анны Черненко, 24 Канал

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко сказала, что Салтовку обстреливают постоянно. Еще не все люди успели закрыть чем-нибудь окна после прошлых обстрелов.

Анна Черненко рассказывает о последствиях обстрела Салтовки, где россияне попали в депо: смотрите видео

На фото, обнародованных Национальной полицией, видны огромные воронки. На месте обнаружили обломки С-300.

Россия обстреляла трамвайное депо в Харькове на Салтовке / Фото Нацполиция, "Суспильное"

Возбудили дело о нарушении законов и обычаев войны

Правоохранители зафиксировали воронки размером 9 на 3,5 метра. Следователи задокументировали последствия военных преступлений оккупантов.

Также в ночь на 20 декабря оккупанты били по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, в Куриловке Купянского района повредили частный дом, а в Купянске-Узловом – здание больницы, многоэтажное здание и частные дома. Одна женщина ранена.

Следственно-оперативные группы за сутки осуществили 16 осмотров мест событий, задокументировали последствия обстрелов, собрали вещественные доказательства очередных военных преступлений российских военных и открыли два уголовных производства.

Офис Генерального прокурора сообщил, что досудебные расследования начали по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Россияне ударили по неработающему депо

Директор Салтовского трамвайного депо Владислав Приймак сообщил, что там стоит старый транспорт, который уже не эксплуатируют. В депо нашли убежище поврежденные трамваи, троллейбусы и автобусы, в том числе с других предприятий. Часть из них планируют списать. То есть это не тот транспорт, которым каждый день ездят харьковчане. Также на предприятии ночью никого нет.

Важно! Это значит, что россиянам совершенно все равно куда бить. Они стреляют куда-нибудь, просто чтобы пострелять и наделать побольше беды. Хотя их пропаганда утверждает, что целятся только "по военным объектам" и "высокоточным оружием". Конечно, это неправда.

Хотя на фото видны огромные воронки, но директор говорит, что больше всего пострадало здание на территории предприятия. Взрывная волна разнесла обломки по территории.

Депо попадает под обстрел не впервые

С первых дней я считал количество обстрелов, но где-то на шестом десятке я сбился со счета. Все началось 24 февраля, первые попадания по предприятию были именно 24 февраля. Самый массовый период обстрелов был с начала марта и продолжался весь март. Основные повреждения были получены в марте 2022 года. Затем удары были уже не так часто, но продолжались до августа 2022 года,

– вспоминает директор депо.

Он оценивает ущерб в сотни миллионов. Предварительно, говорится о более чем 300 миллионах гривен за весь период.