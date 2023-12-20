Під удар потрапила Салтівка – там обстріляли трамвайне депо. Мер міста Ігор Терехов сказав, що це суто цивільний об'єкт, який постійно обстрілюють. "Від ворожих обстрілів живого місця немає", – так висловився він.

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Який вигляд має Салтівка після нічного обстрілу 20 грудня

Наслідки обстрілів Салтівки вражають / Фото Анни Черненко, 24 Канал

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко сказала, що Салтівку обстрілюють постійно. Люди ще не всі встигли закрити чимось вікна після попередніх обстрілів.

Анна Черненко розповідає про наслідки обстрілу Салтівки, де росіяни влучили в депо: дивіться відео

На фото, оприлюднених Національною поліцією, видно величезні вирви. На місці знайшли уламки С-300.

Росія обстріляла трамвайне депо в Харкові на Салтівці / Фото Нацполіція, Суспільне

Почали справу щодо порушення законів і звичаїв війни

Правоохоронці зафіксували вирви розміром 9 на 3,5 метра. Cлідчі задокументували наслідки воєнних злочинів окупантів.

Також у ніч на 20 грудня окупанти били по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, у Курилівці Куп'янського району пошкодили приватний будинок, а у Куп'янську-Вузловому – будівлю лікарні, багатоповерховий будинок та приватні будинки. Одну жінку поранено.

Слідчо-оперативні групи упродовж доби здійснили 16 оглядів місць подій, задокументували наслідки обстрілів, зібрали речові докази чергових воєнних злочинів російських військових і відкрили два кримінальні провадження.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що досудові розслідування почали за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни вдарили по непрацюючому депо

Директор Салтівського трамвайного депо Владислав Приймак повідомив, що там стоїть старий транспорт, який уже не експлуатують. У депо знайшли собі прихисток пошкоджені трамваї, тролейбуси та автобуси, в тому числі з інших підприємств. Частину з них планують списати. Тобто це не той транспорт, яким щодня їздять харків'яни. Також на підприємстві вночі нікого немає.

Важливо! Це означає, що росіянам абсолютно все одно, куди цілити. Вони стріляють абикуди, просто щоб постріляти та наробити побільше біди. Хоча їхня пропаганда стверджує, що цілять тільки "по військових об'єктах" і "високоточною зброєю". Звісно ж, це неправда.

Хоча на фото видно величезні вирви, та директор говорить, що найбільше постраждала будівля на території підприємства. Вибухова хвиля рознесла уламки по території.

Депо потрапляє під обстріл не вперше

З перших днів я рахував кількість обстрілів, але десь на шостому десятку я збився з підрахунку. Все почалося 24 лютого, перші влучання по підприємству були саме 24 лютого. Наймасовіший період обстрілів був з початку березня і тривав увесь березень. Основні пошкодження були отримані у березні 2022 року. Потім удари були вже не так часто, але тривали до серпня 2022 року,

– пригадує директор депо.

Він оцінює збитки в сотні мільйонів. Попередньо, мовиться про понад 300 мільйонів гривень за весь період.