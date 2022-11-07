О ситуации с насильственным вывозом детей из Херсона и ситуации на поле боя – сообщил Генштаб в вечерней сводке.
Внимание Потери россиян на Востоке и попытки штурма Белогоровки: что изменилось на фронте
Депортация детей из Херсонщины: вопиющие преступления россиян
Российские оккупанты продолжают принудительный вывоз мирных жителей из временно оккупированной Херсонской области на территорию страны-агрессора.
Так, по данным Генштаба, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района россияне вывезли около сотни детей с инвалидностью.
К принудительной "эвакуации" в Московскую область готовят детей и персонал Олешкивского детского дома-интерната.
Из города Каховка россияне переместили пациентов пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав.
Российские воины не прекращают мародерство и грабеж местного населения и объектов инфраструктуры, оккупанты вывозят материальные ресурсы на территорию России.
В Голой пристани ВСУ уничтожили запасы топлива оккупантов
В Генштабе подтвердили, что в ночь на 6 ноября в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов.
Авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла по врагу 9 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 3 позиции средств противовоздушной обороны противника.
Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-25.
Воины украинских ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и ВВТ и состав боеприпасов оккупантов.
Атаки россиян и где продолжается наступление
Враг пытается сдерживать Силы обороны на отдельных направлениях, а также ведет наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилье гражданского населения. За сутки противник:
- нанес 4 ракетных удара,
- 12 авиационных ударов,
- совершил более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ударам российских оккупантов подверглись районы около 10 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей.
Ситуация на всех направлениях фронта
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Продолжается перебрасывание подразделений вооруженных сил России на территорию Беларуси для создания совместной российско-белорусской группировки войск.
В Генштабе отмечают, что угроза ударов врагом и привлечения ударных беспилотников с территории Беларуси никуда не исчезла.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Высокая Яруга, Стрелка, Огурцово, Гатище, Старица, Волчанск, Дворичанское, Чугуновка и Двуречная;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка, Невское, Серебрянка, Верхнекаменное и Спорное;
- на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск;
- на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка;
- на Новопавловском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Угледара, Павловки, Времовки, Новоселки и Новополя;
- на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольговское, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное и Новоданиловка.
На Южнобужском направлении обстрелам из всего спектра артиллерии подвергаются населенные пункты рядом с линией столкновения. В частности, под огненное поражение с РСЗО попала Ильинка Днепропетровской области.
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