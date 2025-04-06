А в воскресенье на странице Белого дома в соцсети Х опубликовали соответствующее видео, на которое наложили веселую музыку, передает 24 Канал.

Смотрите также "Федеральное правительство найдет вас": украинцам в США ошибочно разослали приказ покинуть страну

Кадры депортации из США

На опубликованных кадрах видно, как под наблюдением полиции мигрантов доставили к границе с Мексикой.

На видео Белый дом наложил песню "Na Na Hey Hey Hey Kiss Him Goodbye" американской группы Steam. А также подписал его словами из этой композиции – "Na na na na na, na na na na, hey hey, goodbye", что переводится как "На-на-на, гей-гей, до свидания".

Интересно, что эту песню используют в мире спорта в случаях исключения игроков или празднования победы, а также на митингах для высмеивания политических оппонентов.

Мы используем все федеральные ресурсы и государственные партнерства, включая Государственный департамент, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Министерство обороны, чтобы обеспечить арест нелегальных иностранцев, привлечение к ответственности, когда это оправдано, и отправка как можно дальше от границы США и Мексики,

– написали в погранично-таможенной службе США.

Напомним, что недавно украинцам в США, которые легально находятся там по гуманитарной программе, прислали электронные письма об аннулировании их статуса и требовали покинуть страну в течение 7 дней. Однако, впоследствии министерство внутренней безопасности США заявило, что эти письма были отправлены по ошибке.