Ситуацию отслеживают в США. Заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан сообщила, что удалось обнаружить не менее 18 "фильтрационных лагерей". Через них проходят те украинцы, которых депортируют в Россию.

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Лагеря готовили заранее

Как утверждает Остриан, вероятнее всего, что кремль подготовил эти лагеря еще до вторжения в Украину. Они расположены в школах, спортивных центрах и культурных учреждениях в некоторых частях Украины и России.

Люди, прошедшие лагеря и затем сумевшие уехать из России, рассказывали о допросах. Они сообщали об избиениях и пытках и исчезновениях людей, которые могли иметь отношение к ВСУ.

После "фильтрационных лагерей" украинцев направляют в города по всей России. По словам людей, чаще всего, их везут в регионы возле Китая или Японии.

Позиция США относительно таких действий россии

Остриан назвала фильтрацию "сталинским процессом". По ее словам, фильтрация была "последней в длинной российской истории использования массовой депортации и депопуляции в попытке подчинить и контролировать людей".

Американская чиновница также процитировала рассказы людей, прошедших через "фильтрационные лагеря". Они рассказывали о том, как у них конфисковывали паспорта и как некоторых из них побуждали подать заявление, чтобы получить российское гражданство.

Что известно о "фильтрационных лагерях"

"Фильтрационные лагеря" на въезде и выезде в Мариуполь и из Мариуполя работают до сих пор. Мэр Вадим Бойченко сообщал, что в город другим способом попасть невозможно. Раньше "фильтрацию" нужно было проходить только на выезде из города, теперь в обе стороны.

Как рассказывал Бойченко, жителям Мариуполя следовало сначала записаться, чтобы пройти этот "фильтрационный" лагерь. Иначе покинуть город было невозможно. Уже была запись на декабрь 2024 года. Так что оккупанты даже этот процесс довели до того, чтобы украинцы не могли покинуть город.

По данным главы американской миссии в ОБСЕ, очевидцы рассказывали, что "фильтрация" влечет избиение и пытки лиц, чтобы выявить, имеют ли они хотя бы малейшую лояльность к Украине. Согласно этим сообщениям, тех, кто заподозрен в такой лояльности, переводят в так называемую квазиреспублику в Донецкой области, где "их ждет темная судьба".

Вы должны знать, как выглядит такой "лагерь" для мариупольцев: смотрите видео