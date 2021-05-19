В организации отметили, что Тимощук была доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах 2019 года на Подоле.

Кстати Суд вынес приговор 22-летнему львовянину за футболку с коммунистической символикой: фото

Отметили, что на странице Киевского горсовета у депутата размещено фото в вышиванке.

Интересно, поздравит ли она завтра киевлян с Днем вышиванки? Кого только набрали в киевскую "Батькивщину"?

– говорится в заметке.

К слову, Тимощук уже удалила пост.

Что известно о депутате

Тимощук окончила Киевское медицинское училище № 2. Затем в течение 8 лет работала в больнице Национальной академии медицинских наук Украины на должности медсестры.

В 2006 году окончила Киевский Институт международной экономики и предпринимательства по специальности "Экономист. Преподаватель экономики".

С 1996 по 2016 год занималась предпринимательством.

С 2016 года работает руководителем тендерного отдела в "Инвест Систем Групп".

Тимощук относится к партии "Батькивщина".