В організації зазначили, що Тимощук була довіреною особою Юлії Тимошенко на президентських виборах 2019 року на Подолі.

До речі Суд виніс вирок 22-річному львів'янину за футболку з комуністичною символікою: фото

Наголосили, що на сторінці Київської міськради у депутатки розміщене фото у вишиванці.

Цікаво, чи привітає вона завтра киян із Днем вишиванки? Кого тільки понабирали в київську "Батьківщину"?

– мовиться у дописі.

До слова, Тимощук вже видалила допис.

Що відомо про депутатку

Тимощук закінчила Київське медичне училище № 2. Потім протягом 8 років працювала в лікарні Національної академії медичних наук України на посаді медсестри.

У 2006 році закінчила Київський Інститут міжнародної економіки та підприємництва за спеціальністю "Економіст. Викладач економіки".

З 1996 по 2016 рік займалась підприємництвом.

З 2016 року працює керівником тендерного відділу у "Інвест Сістем Груп".

Тимощук належить до партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".