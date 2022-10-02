Детали абсурдного заявления Милонова распространили РосСМИ, сообщает 24 канал. Слова депутата о том, что он сам "уничтожил" "Град", российские пропагандисты представляют вполне серьезно. Очевидно, у Железного человека появился конкурент.

Заметьте , Путин сейчас находится в том состоянии, что и Гитлер в апреле 1945 года, – российский журналист

Милонов настолько заигрался у героя, что рассказал, будто от него каждый день требуют уничтожить по меньшей мере одну боевую машину. Депутат настолько вдохновился своими "подвигами", что рассказал о них

Однако, когда его заметили в Кремле, а не на фронте, Милонов вдруг скрылся от журналистов. А потом рассказал новую басню – что вроде бы приехал в Москву на один день, чтобы посетить шабаш Владимира Путина и уже возвращается воевать.

Россияне продолжают ныть из-за провалов военных

Такой "героизм" Милонова россиян не успокоил. Они скулят из-за провала российских захватчиков в Лимане. Истерика заполонила многочисленные телеграммы-каналы . Похоже, граждане страны-оккупантки начинают понимать, что у "второй армии мира" дела обстоят не очень.

Заметьте – в России истерика из-за Лимана: смотрите видео