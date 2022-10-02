Деталі абсурдної заяви Мілонова поширили РосЗМІ, інформує 24 канал. Слова депутата про те, що він сам "знищив" "Град", російські пропагандисти подають цілком серйозно. Вочевидь, у Залізної людини з'явився конкурент.

Зауважте Путін зараз перебуває у тому стані, що й Гітлер у квітні 1945 року, – російський журналіст

Мілонов настільки загрався у героя, що розповів, начебто від нього щодня вимагають знищити щонайменше одну бойову машину. Депутат настільки надихнувся своїми "подвигами", що розказав про ни

Однак коли його зауважили у Кремлі, а не на фронті, Мілонов раптом сховався від журналістів. А згодом розповів нову байку – що начебто приїхав до Москви на один день, щоб відвідати шабаш Владіміра Путіна й вже повертається воювати.

Росіяни продовжують скиглити через провали військових

Такий "героїзм" Мілонова росіян не заспокоїв. Вони скиглять через провал російських загарбників у Лимані. Істерика заполонила численні телеграм-канали. Схоже, громадяни країни-окупантки починають розуміти, що у "другої армії світу" справи йдуть не дуже.

Зауважте – у Росії істерика через Лиман: дивіться відео