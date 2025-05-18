Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

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Депутат Литвы случайно перевела мошеннику почти 1900 евро

Депутат Сейма, представитель партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" подтвердила, что мошенники выманили у нее почти 1,9 тысячи евро.

Юргита Сейонене подчеркнула, что следует быть очень осторожными при подключении к электронному банкингу и подтверждении своих действий.

Депутат отметила, что хотела сделать пожертвование в поддержку Украины, но попалась на уловки мошенников.

Мне удалось "пожертвовать" 1 890 евро Анатолию "из Украины", когда я хотела направить 1,2% налога на доходы физических лиц,

– заявила Юргита Сейонене.

Также отметила, что не хочет каким-то образом подчеркивать, что мошенником "был украинец". Добавила, что мошенники есть везде.

Я поддерживала и буду поддерживать Украину до победы. И финансово, и как только будет нужно,

– подчеркнула депутат.

В комментарии LRT Сейонене рассказала, что ошибка заключалась не в том, что она не нашла юридическое лицо в системе, а в том, что попыталась найти его через Google, а потом нажала на ссылку на сайте.

Депутат сразу обратилась в банк, который заблокировал счет. Также в полицию. Впрочем, недавно правоохранители сообщили ей, что прекратили расследование, поскольку юридическое лицо, которая нажилось на этом, зарегистрирована в Украине. Дело "слишком сложное".

