Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi.

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Депутатка Литви випадково переказала шахраю майже 1900 євро

Депутатка Сейму, представниця партії "Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви" підтвердила, що шахраї видурили в неї майже 1,9 тисячі євро.

Юргіта Сейонене наголосила, що слід бути дуже обережними під час під'єднання до електронного банкінгу та підтвердження своїх дій.

Депутатка зазначила, що хотіла зробити пожертву на підтримку України, але попалася на хитрощі шахраїв.

Мені вдалося "пожертвувати" 1 890 євро Анатолію "з України", коли я хотіла спрямувати 1,2% податку на доходи фізичних осіб,

– заявила Юргіта Сейонене.

Також зазначила, що не хоче якимось чином підкреслювати, що шахраєм "був українець". Додала, що шахраї є скрізь.

Я підтримувала і буду підтримувати Україну до перемоги. І фінансово, і як тільки буде потрібно,

– підкреслила депутатка.

У коментарі LRT Сейонене розповіла, що помилка полягала не в тому, що вона не знайшла юридичну особу в системі, а в тому, що спробувала знайти її через Google, а потім натиснула на посилання на сайті.

Депутатка одразу звернулася до банку, який заблокував рахунок. Також до поліції. Втім, нещодавно правоохоронці повідомили їй, що припинили розслідування, оскільки юридична особа, яка нажилася на цьому, зареєстрована в Україні. Тож справа "занадто складна".

