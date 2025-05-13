Про це повідомили в чеській поліції та СБУ передає 24 Канал. Затримано 70 підозрюваних, зокрема 4 організаторів.

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Що відомо про спецоперацію

Операція стала результатом 6 місяців міжнародної співпраці за підтримки Євроюсту та завершилася масштабною реалізацією на території України з 29 квітня по 2 травня.

Через шахраїв постраждали щонайменше 37 громадян Чехії, які втратили близько 9 мільйонів крон. Загальні збитки на території ЄС оцінюють в мільйони євро, про точну суму стане відомо після аналізу вилученого комп'ютерного та комунікаційного обладнання.

Головним організаторам висунули звинувачення за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах, вони перебувають під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Як виманювали кошти

Злочинна група займалася створенням та адмініструванням шахрайських інвестиційних платформ. Учасники переконували жертв встановити додаток для віддаленого доступу, а виманені кошти конвертували в криптовалюту.

Для пошуку клієнтів фігуранти створили в Ужгороді підпільний кол-центр, до якого залучили щонайменше 70 операторів, віком від 19 до 27 років,

– зазначили в СБУ.

Кол-центр із власною серверною кімнатою був розташований на 2 поверхах офісної будівлі з охоронцями, електронною системою безпеки та десятками відеокамер.

Водночас ІТ-фахівці створювали інтернет-оголошення, де рекламували фейкові платформи.