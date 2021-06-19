Жестокое фото впервые появилось в инстаграме сообщества "Охота в Сибири" еще 19 мая. Теперь депутата подозревают в незаконной охоте на Чукотке.
Важно На скорости влетел в лошадь: на Львовщине трагически погиб мотоциклист – фото
Известно, что Александр Крамаренко является депутатом Магаданской городской думы от "Единой России". На фото, которое вызвало шквал критики, он позировал с ружьем на фоне убитых уток. С уже мертвых птиц Крамаренко выложил на снегу надпись "Чукотка 2021" и сердце. На еще одной фотографии депутат из партии главы Кремля стоял позади "пирамиды" из тел птиц.
Депутат от партии Путина позировал на фоне убитых птиц / Фото "Новая газета"
МВД России не комментирует ситуацию
Интересно, что в министерстве внутренних дел России отказались комментировать ужасный инцидент. Это объяснили тем, что такие важные темы "всегда согласовывают с Москвой".
Если что-то местное, простое, мы сами разбираемся. А такие громкие дела, я всегда звоню и советуюсь. Москва запретила выдавать прессе любую информацию,
– заявил сотрудник пресс-службы МВД по Чукотскому АО Евгений Смышляев.
Что сказал сам Крамаренко
В комментарии журналистам депутат попытался оправдаться тем, что на Чукотке тогда охотились многие. А потом он заявил, что на фотографиях не он и вообще это – "фотошоп".