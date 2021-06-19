Жестокое фото впервые появилось в инстаграме сообщества "Охота в Сибири" еще 19 мая. Теперь депутата подозревают в незаконной охоте на Чукотке.

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Известно, что Александр Крамаренко является депутатом Магаданской городской думы от "Единой России". На фото, которое вызвало шквал критики, он позировал с ружьем на фоне убитых уток. С уже мертвых птиц Крамаренко выложил на снегу надпись "Чукотка 2021" и сердце. На еще одной фотографии депутат из партии главы Кремля стоял позади "пирамиды" из тел птиц.



Депутат от партии Путина позировал на фоне убитых птиц / Фото "Новая газета"

МВД России не комментирует ситуацию

Интересно, что в министерстве внутренних дел России отказались комментировать ужасный инцидент. Это объяснили тем, что такие важные темы "всегда согласовывают с Москвой".

Если что-то местное, простое, мы сами разбираемся. А такие громкие дела, я всегда звоню и советуюсь. Москва запретила выдавать прессе любую информацию,

– заявил сотрудник пресс-службы МВД по Чукотскому АО Евгений Смышляев.

Что сказал сам Крамаренко

В комментарии журналистам депутат попытался оправдаться тем, что на Чукотке тогда охотились многие. А потом он заявил, что на фотографиях не он и вообще это – "фотошоп".

Интересно! Если вину депутата из партии Путина докажут, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.