Жорстоке фото вперше з'явилося в інстаграмі спільноти "Полювання в Сибіру" ще 19 травня. Тепер депутата підозрюють у незаконному полюванні на Чукотці.

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Відомо, що Олександр Крамаренко є депутатом Магаданської міської думи від "Єдиної Росії". На фото, яке викликало шквал критики, він позував з рушницею на тлі вбитих качок. З вже мертвих птахів Крамаренко виклав на снігу напис "Чукотка 2021" і серце. На ще одній світлині депутат з партії очільника Кремля стояв позаду "піраміди" з тіл птахів.



Депутат від партії Путіна позував на тлі вбитих птахів / Фото "Новая газета"

МВС Росії не коментує ситуацію

Цікаво, що в міністерстві внутрішніх справ Росії відмовилися коментувати жахливий інцидент. Це пояснили тим, що такі важливі теми "завжди узгоджують з Москвою".

Якщо щось місцеве, просте, ми самі розбираємося. А такі гучні справи, я завжди дзвоню і раджуся. Москва заборонила видавати пресі будь-яку інформацію,

– заявив співробітник пресслужби МВС по Чукотському АТ Євген Смишляєв.

Що сказав сам Крамаренко

У коментарі журналістам депутат спробував виправдатися тим, що у Чукотці тоді полювало багато людей. А згодом він заявив, що на фотографіях не він і взагалі це – "фотошоп".

Цікаво! Якщо провину депутата з партії Путіна доведуть, йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі.