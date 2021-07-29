Об этом в эфире 24 канала сообщила депутат Киевсовета от фракции "Голос" Алина Михайлова. В то же время, по ее словам, ячейки-"бунтари" руководство партии расформировало и в ручном режиме создало новые, с лояльными руководителями.

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"Абсолютно ручное управление, абсолютно лживая история, в которой участвовать – противно для себя. Вот такая ситуация по регионам", – прокомментировала Михайлова.

Расформирование ячеек "Голоса"

Политик отметила, что отдельные ячейки "Голоса" требовали от руководства:

уйти с должностей;

избрать новых руководителей путем прозрачных выборов внутри партии;

изменить устав партии на более демократичный.

Как следствие, ячейки в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях расформировали. Вместо них создали 5 новых ячеек.

"Это все было сделано абсолютно фейково для сегодняшнего съезда, чтобы показать сумасшедшую поддержку руководству партии", – подчеркнула Михайлова.

Претензии к руководству партии "Голос"

Депутат заявила, что в партии отсутствует демократия, о которой рассказывает руководство. Зато есть "полная узурпация власти". Политика не устраивает сосредоточение власти в руках одного человека и приближенных к нему лицах.

Некомфортно работать в такой токсичной среде,

– отметила Михайлова.

Она добавила, что такая ситуация в партии составляет репутационный риск для политсилы и ее участников, а также для людей, которые голосовали за нее. Отдельно депутат упомянула о проекте "Бабьего Яра", спонсорами которого являются российские миллиардеры.

Обратите внимание! В "Бабьем Яру" еще в апреле 2021 года планировали открыть мемориальную синагогу к годовщине трагических событий. Проект остановился на этапе выделения земельных участков в Киевсовете, поскольку среди финансовых доноров, кроме Владимира Кличко и Святослава Вакарчука, обнаружили Виктора Пинчука, Михаила Фридмана, Павла Фукса и Германа Хана.

По словам Михайловой, 2 людей, которые не поддерживали проект "Бабьего Яра" с российскими деньгами, исключили из политсовета "Голоса" и уже заменили новыми участниками. Это также может свидетельствовать о подборе кадров "под себя".

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Исключение 7 депутатов из партии

7 депутатов, которые в июле 2021 года заявили о выходе из партии, планируют создать отдельную группу в Раде – "Справедливость". У них есть своя четкая позиция, поэтому они не голосуют за то, что расходится с ней.

"Эти люди не будут разделять то, что происходит в партии "Голос". Для них не является легитимным этот съезд, который состоялся с нарушением всех требований устава, потому что не были представлены ни ячейки, ни партийцы", – подчеркнула Михайлова.

Противоречия в партии

Депутат рассказала, что публичные заявления депутатов фракции и партии "Голос" были "верхушкой айсберга". Еще с февраля 2020 года, после первого съезда, внутри партии был раздор. Отдельные участники пытались прийти к общему согласию и коллективно согласовать изменения, но этого не произошло.

"Рейтинг, который просто на нуле – это вина конкретных людей, которых можно назвать по именам", – подчеркнула Михайлова.

По ее мнению, хоть фракция "Голоса" в Верховной Раде делает качественную работу, на рейтинг повлияли ссоры внутри партии. Отдельные народные депутаты имеют поддержку избирателей и коллег из других фракций, поэтому будут придерживаться тех основ, с которыми шли на выборы.

Алина Михайлова прокомментировала ситуацию в ячейках "Голоса": смотрите видео