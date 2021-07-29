Об этом рассказала нардеп Юлия Клименко. Вместе с ней о выходе из партии сообщили Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина и Александра Устинова, Роман Лозинский и Владимир Цабаль.

Ранее Вслед за Устиновой: из "Голоса" уходят Юрчишин, Бобровская, Стефанишина

Десять нардепов не прибыли на съезд

Всего десять народных избранников отказались участвовать в съезде "Голоса", пишет УНН.

Фактически весь состав объединения "Справедливость". Просто трое из состава объединения не были членами партии до этого,

– сказал Юрчишин.

Среди тех, кто не присутствовал на съезде, – Андрей Шараскин, Наталья Пипа и Галина Васильченко.

Обратите внимание! Ранее объединение "Справедливость" создала половина из 20 членов фракции "Голос" в парламенте. Туда вошли парламентарии, недовольные руководством политической силы.

Депутаты недовольны руководством Киры Рудык

Депутаты, заявившие о выходе из партии, главной причиной назвали именно политику главы Киры Рудык. Как отметил Юрчишин в заметке в фейсбуке, еще несколько месяцев назад поднимали тему об избрании новых руководителей политсилы. Однако ни к одному из требований не прислушались.

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