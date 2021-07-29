Нардепы будут бойкотировать съезд "Голоса"

Политик заявила, что большинство членов "Голоса" не будут участвовать в съезде партии. Кроме того, они решили покинуть политсилу.

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По словам Устиновой, на партийном съезде не будут представлены 75% местных депутатов. Такие условия искусственно создала руководительница "Голоса" Кира Рудик. Съезд якобы формировали исходя не из количества партийцев, представленных в местных общинах, а по их лояльности к руководству.

Так, только 3 представителя смогут присутствовать и только один с правом голоса.

Несмотря на полное игнорирование позиции большинства членов партии, мы бойкотируем съезд и выходим из членов партии. "Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека – Киры Рудик,

– заявила Устинова.

Она добавила, что теперь "самое главное – это сохранить команды и людей, а не отбеливать своим присутствием позорные поступки и голосования в частных интересах руководства партии".

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