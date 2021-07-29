Нардепи бойкотуватимуть з'їзд "Голосу"

Політикиня заявила, що більшість членів "Голосу" не братимуть участь у з'їзді партії. Крім того, вони вирішили покинути політсилу.

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За словами Устінової, на партійному з'їзді не будуть представлені 75% місцевих депутатів. Такі умови штучно створила керівниця "Голосу" Кіра Рудик. З'їзд нібито формували виходячи не з кількості партійців, представлених у місцевих громадах, а за їхньою лояльністю до керівництва.

Так, лише 3 представника матимуть змогу бути присутніми і лише один з правом голосу.

Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії, ми бойкотуємо з'їзд та виходимо з членів партії. "Голосу" більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини – Кіри Рудик,

– заявила Устінова.

Вона додала, що тепер "найголовніше – це зберегти команди та людей, а не відбілювати своєю присутністю ганебні вчинки та голосування в приватних інтересах керівництва партії".

Коротко про розкол партії