Нардепи бойкотуватимуть з'їзд "Голосу"
Політикиня заявила, що більшість членів "Голосу" не братимуть участь у з'їзді партії. Крім того, вони вирішили покинути політсилу.
Читайте також З нами не радились, – Устінова пояснила, чому "Голос" не підтримав призначення Монастирського
За словами Устінової, на партійному з'їзді не будуть представлені 75% місцевих депутатів. Такі умови штучно створила керівниця "Голосу" Кіра Рудик. З'їзд нібито формували виходячи не з кількості партійців, представлених у місцевих громадах, а за їхньою лояльністю до керівництва.
Так, лише 3 представника матимуть змогу бути присутніми і лише один з правом голосу.
Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії, ми бойкотуємо з'їзд та виходимо з членів партії. "Голосу" більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини – Кіри Рудик,
– заявила Устінова.
Вона додала, що тепер "найголовніше – це зберегти команди та людей, а не відбілювати своєю присутністю ганебні вчинки та голосування в приватних інтересах керівництва партії".
Коротко про розкол партії
- 16 червня 10 нардепів "Голосу" заявили, що створюють окреме об'єднання "Справедливість". Політики вимагали, аби Рудик виключили з лав політсили через систематичні прогули засідань Верховної Ради.
- Крім того, частина нардепів висловили недовіру Ярославу Железняку. Устінова навіть казала, що її звільнили з посади голови фракції. Однак політик це спростував.