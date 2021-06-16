За словами Устінової, до таких дій їх спонукала поведінка керівництва політсили. Політикиня зауважила, що підтримка з боку "Голосу" антимовного закону є зрадою інтересів українців.

Зауважте Хочеться вірити, що помилково, – Юрчишин про підтримку "Голосом" антимовного закону

Керівництво нашої партії фактично перетнуло червоні лінії і зрадило інтереси своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру,

– заявила Устінова.

"Голос" у Раді вже "не існує"

Нардепка заявила, що упродовж останніх 5 місяців фракція "Голос" вже не існує у Верховній Раді. Керівництво не представляє інтересів навіть 50% однопартійців. Окрім того, очільники політсили зрадили цінності, які "Голос" декларував перед виборами.

Якою буде "Справедливість"

За словами Устінової, новостворене об'єднання "Справедливість" відстоюватиме інтереси українців, а не керівництва "партії, фракції чи окремих олігархів".

До об'єднання увійшли:

Соломія Бобровська;

Галина Васильченко;

Роман Лозинський;

Юлія Клименко;

Наталя Піпа;

Ольга Стефанишина;

Олександра Устінова;

Володимир Цабаль;

Андрій Шараскін;

Ярослав Юрчишин.

Зверніть увагу! Нещодавно Устінова звинуватила очільницю "Голосу" Кіру Рудик у політичному рейдерстві. Нардепка зауважила, що партії "зачищала неугодних" керівників обласних осередків у Дніпрі, Чернівцях та Херсоні перед з'їздом партії. Натомість ці посади обійняли помічники Рудик.