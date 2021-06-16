За словами Устінової, до таких дій їх спонукала поведінка керівництва політсили. Політикиня зауважила, що підтримка з боку "Голосу" антимовного закону є зрадою інтересів українців.
Зауважте Хочеться вірити, що помилково, – Юрчишин про підтримку "Голосом" антимовного закону
Керівництво нашої партії фактично перетнуло червоні лінії і зрадило інтереси своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру,
– заявила Устінова.
"Голос" у Раді вже "не існує"
Нардепка заявила, що упродовж останніх 5 місяців фракція "Голос" вже не існує у Верховній Раді. Керівництво не представляє інтересів навіть 50% однопартійців. Окрім того, очільники політсили зрадили цінності, які "Голос" декларував перед виборами.
Якою буде "Справедливість"
За словами Устінової, новостворене об'єднання "Справедливість" відстоюватиме інтереси українців, а не керівництва "партії, фракції чи окремих олігархів".
До об'єднання увійшли:
- Соломія Бобровська;
- Галина Васильченко;
- Роман Лозинський;
- Юлія Клименко;
- Наталя Піпа;
- Ольга Стефанишина;
- Олександра Устінова;
- Володимир Цабаль;
- Андрій Шараскін;
- Ярослав Юрчишин.