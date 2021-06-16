За словами Устінової, до таких дій їх спонукала поведінка керівництва політсили. Політикиня зауважила, що підтримка з боку "Голосу" антимовного закону є зрадою інтересів українців.

Зауважте Хочеться вірити, що помилково, – Юрчишин про підтримку "Голосом" антимовного закону

Керівництво нашої партії фактично перетнуло червоні лінії і зрадило інтереси своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру,
– заявила Устінова.

"Голос" у Раді вже "не існує"

Нардепка заявила, що упродовж останніх 5 місяців фракція "Голос" вже не існує у Верховній Раді. Керівництво не представляє інтересів навіть 50% однопартійців. Окрім того, очільники політсили зрадили цінності, які "Голос" декларував перед виборами.

Якою буде "Справедливість"

За словами Устінової, новостворене об'єднання "Справедливість" відстоюватиме інтереси українців, а не керівництва "партії, фракції чи окремих олігархів". 

До об'єднання увійшли:

  • Соломія Бобровська;
  • Галина Васильченко;
  • Роман Лозинський;
  • Юлія Клименко;
  • Наталя Піпа;
  • Ольга Стефанишина;
  • Олександра Устінова;
  • Володимир Цабаль;
  • Андрій Шараскін;
  • Ярослав Юрчишин.