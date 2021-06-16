По словам Устиновой, к таким действиям их побудило поведение руководства политсилы. Политик отметила, что поддержка со стороны "Голоса" антиязыкового закона является предательством интересов украинцев.

Заметьте Хочется верить, что ошибочно, – Юрчишин о поддержке "Голосом" антиязыкового закона

Руководство нашей партии фактически пересекло красные линии и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру,

– заявила Устинова.

"Голос" в Раде уже "не существует"

Нардеп заявила, что на протяжении последних 5 месяцев фракция "Голос" уже не существует в Верховной Раде. Руководство не представляет интересов даже 50% однопартийцев. Кроме того, главы политсилы предали ценности, которые "Голос" декларировал перед выборами.

Какой будет "Справедливость"

По словам Устиновой, вновь созданное объединение "Справедливость" будет отстаивать интересы украинцев, а не руководства "партии, фракции или отдельных олигархов".

В объединение вошли:

Соломия Бобровская;

Галина Васильченко;

Роман Лозинский;

Юлия Клименко;

Наталья Пипа;

Ольга Стефанишина;

Александра Устинова;

Владимир Цабаль;

Андрей Шараскин;

Ярослав Юрчишин.

Обратите внимание! Недавно Устинова обвинила главу "Голоса" Киру Рудик в политическом рейдерстве. Нардеп отметила, что партии "зачищала неугодных" руководителей областных ячеек в Днепре, Черновцах и Херсоне перед съездом партии. Зато эти должности заняли помощники Рудик.

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