Нардепы объяснили, что якобы "не досмотрели", когда голосовали. В то же время нардеп считает, что должна быть демократичность принятия важных решений.

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"Как не досмотреть, когда в зале выступало не менее 3 человек о том, что это не только нельзя голосовать, а это включено с нарушением законодательства", – рассказал нардеп.

Дело в том, чтобы попасть в повестку дня, законопроект должен получить решение комитета. Комитет заседает только сегодня, а потому можно прийти к выводу, что "слуги народа" нарушили закон.

"В то же время 5 представителей "Голоса" говорят, что ошибочно (поддержали антиязычные законопроекты – 24 канал). Нам хочется в это верить, но после ряда других голосований это уже укладывается в определенную систему", – подытожил Юрчишин.

Справка. Антиязыковые законопроекты поддержали такие депутаты от "Голоса": Ярослав Железняк;

Кира Рудик;

Андрей Осадчук;

Роман Костенко;

Ярослав Рущишин.

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