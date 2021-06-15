Нардепи пояснили, що нібито "не додивилися", коли голосували. Водночас нардеп вважає, що повинна бути демократичність прийняття важливих рішень.

До теми Технічна помилка, – в "Голосі" прокоментували винесення антимовних законопроєктів у Раду

"Як не додивитися, коли в залі виступало щонайменше 3 осіб про те, що це не лише не можна голосувати, а це включено з порушенням законодавства", – розповів нардеп.

Річ у тім, що аби потрапити в порядок денний, законопроєкт має отримати рішення комітету. Комітет засідає тільки сьогодні, а тому можна дійти висновку, що "слуги народу" порушили закон.

"Водночас 5 представників "Голосу" кажуть, що помилково (підтримали антимовні законопроєкти – 24 канал). Нам хочеться в це вірити, але після низки інших голосувань це вже вкладається в певну систему", – підсумував Юрчишин.

Довідка. Антимовні законопроєкти підтримали такі депутати від "Голосу": Ярослав Железняк;

Кіра Рудик;

Андрій Осадчук;

Роман Костенко;

Ярослав Рущишин.

Що відомо про документи