По словам Устиновой, такие "зачистки" проходили в Днепре, Черновцах и Херсоне. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

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Нардеп отметила, что на места "зачищенных лиц" назначили помощников Рудик, которые не имеют никакого отношения к соответствующим городам.

За последний месяц председателем партии и ее "пособниками" из политсовета уволили руководителей "неугодных" областных организаций, например в Днепре, Черновцах или Херсоне. Такие себе "зачистки" перед съездом,

– написала Устинова.

Например, как рассказала депутат, вместо Алексея Поповича, который с нуля еще до парламентских выборов создавал центр, назначили Владислава Шелокова – помощника руководительницы партии.

Устинова отметила, что в течение месяца создали еще 5 новых "ячеек-пустышек". Их возглавили действующие депутаты Киевского совета от "Голоса":

Василий Попатенко – руководитель Луганского отделения;

Зоя Ярош – руководитель Николаевского центра.

"Именно они (эти депутаты – 24 канал) голосовали за все одиозные "дерибаны" земли в Киеве, на которые у Кличко не хватало голосов, и их добавлял "Голос", – добавила Устинова.

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