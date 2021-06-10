По словам Устиновой, такие "зачистки" проходили в Днепре, Черновцах и Херсоне. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
Обратите внимание "Голос" могут покинуть 10 нардепов, – Бобровская
Нардеп отметила, что на места "зачищенных лиц" назначили помощников Рудик, которые не имеют никакого отношения к соответствующим городам.
За последний месяц председателем партии и ее "пособниками" из политсовета уволили руководителей "неугодных" областных организаций, например в Днепре, Черновцах или Херсоне. Такие себе "зачистки" перед съездом,
– написала Устинова.
Например, как рассказала депутат, вместо Алексея Поповича, который с нуля еще до парламентских выборов создавал центр, назначили Владислава Шелокова – помощника руководительницы партии.
Устинова отметила, что в течение месяца создали еще 5 новых "ячеек-пустышек". Их возглавили действующие депутаты Киевского совета от "Голоса":
- Василий Попатенко – руководитель Луганского отделения;
- Зоя Ярош – руководитель Николаевского центра.
"Именно они (эти депутаты – 24 канал) голосовали за все одиозные "дерибаны" земли в Киеве, на которые у Кличко не хватало голосов, и их добавлял "Голос", – добавила Устинова.
Раскол в "Голосе": что известно
- Сергей Притула объявил 7 июня о своем выходе из партии "Голос". Он отметил, что его решение связано с действиями нового руководства.
- После этого Устинова заявила, что Рудик и председатель фракции Ярослав Железняк захватили власть и вытесняют людей из партии.
- По мнению экспертов, партия может разделиться на 2 части: одна будет строить с Притулой новый проект, другая – останется в "Голосе".
- Депутат Соломия Бобровская сообщила, что из партии могут выйти 10 нардепов. Она отметила рейдерстве Рудык.