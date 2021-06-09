За Сергеем Притулой из партии вышел Белоцерковский центр и выходят коллеги из фракции Киевсовета. Об этом заявила депутат Соломия Бобровская.
Важно Притула объявил о своем выходе из "Голоса"
Мы совместно будем принимать решение о дальнейшем нашем пребывании в партии. На этом я ставлю точку,
– сказала Бобровская.
Однако нардеп подчеркнула, что это решение не привязано к Притуле.
Кто может уйти из "Голоса"
Кроме Бобровской, из партии могут уйти и другие депутаты:
- Галина Васильченко,
- Юлия Клименко,
- Роман Лозинский,
- Наталья Пипа,
- Ольга Стефанишина,
- Александра Устинова,
- Владимир Цабаль,
- Андрей Шараськин,
- Ярослав Юрчишин.
Депутат рассказала, что эти депутаты находятся в оппозиции с февраля. Бобровская возмутилась, что на прошлой неделе исключили без объяснений трех руководителей областных организаций. Политик назвала это "зачисткой".
"По-моему, это просто рейдерство Киры Рудик и приближенных людей", – отметила Бобровская.