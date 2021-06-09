За Сергеем Притулой из партии вышел Белоцерковский центр и выходят коллеги из фракции Киевсовета. Об этом заявила депутат Соломия Бобровская.

Важно Притула объявил о своем выходе из "Голоса"

Мы совместно будем принимать решение о дальнейшем нашем пребывании в партии. На этом я ставлю точку,

– сказала Бобровская.

Однако нардеп подчеркнула, что это решение не привязано к Притуле.

Кто может уйти из "Голоса"

Кроме Бобровской, из партии могут уйти и другие депутаты:

Галина Васильченко,

Юлия Клименко,

Роман Лозинский,

Наталья Пипа,

Ольга Стефанишина,

Александра Устинова,

Владимир Цабаль,

Андрей Шараськин,

Ярослав Юрчишин.

Депутат рассказала, что эти депутаты находятся в оппозиции с февраля. Бобровская возмутилась, что на прошлой неделе исключили без объяснений трех руководителей областных организаций. Политик назвала это "зачисткой".

"По-моему, это просто рейдерство Киры Рудик и приближенных людей", – отметила Бобровская.

Обратите внимание! Сам Притула объяснил свой выход тем, что руководство "Голоса" слишком далеко отошло от ранее декларируемых ценностей. Он отметил, что прощается с политической силой, но из политики не уходит.