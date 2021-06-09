За Сергеем Притулой из партии вышел Белоцерковский центр и выходят коллеги из фракции Киевсовета. Об этом заявила депутат Соломия Бобровская.

Важно Притула объявил о своем выходе из "Голоса"

Мы совместно будем принимать решение о дальнейшем нашем пребывании в партии. На этом я ставлю точку,
сказала Бобровская.

Однако нардеп подчеркнула, что это решение не привязано к Притуле.

Кто может уйти из "Голоса"

Кроме Бобровской, из партии могут уйти и другие депутаты:

  • Галина Васильченко,
  • Юлия Клименко,
  • Роман Лозинский,
  • Наталья Пипа,
  • Ольга Стефанишина,
  • Александра Устинова,
  • Владимир Цабаль,
  • Андрей Шараськин,
  • Ярослав Юрчишин.

Депутат рассказала, что эти депутаты находятся в оппозиции с февраля. Бобровская возмутилась, что на прошлой неделе исключили без объяснений трех руководителей областных организаций. Политик назвала это "зачисткой".

"По-моему, это просто рейдерство Киры Рудик и приближенных людей", – отметила Бобровская.