За Сергієм Притулою з партії вийшов Білоцерківський осередок та виходять колеги з фракції Київради. Про це заявила депутатка Соломія Бобровська.
Важливо Притула оголосив про свій вихід з "Голосу"
Ми спільно будемо приймати рішення щодо подальшого нашого перебування у партії. На цьому я ставлю крапку,
– сказала Бобровська.
Однак нардепка наголосила, що це рішення не прив’язане до Притули.
Хто може піти з "Голосу"
Крім Бобровської, з партії можуть піти й інші депутати:
- Галина Васильченко,
- Юлія Клименко,
- Роман Лозинський,
- Наталя Піпа,
- Ольга Стефанішина,
- Олександра Устинова,
- Володимир Цабаль,
- Андрій Шараскін,
- Ярослав Юрчишин.
Депутатка розповіла, що ці депутати перебувають в опозиції з лютого. Бобровська обурилась, що минулого тижня виключили без пояснень трьох керівників обласних організацій. Політикиня назвала це "зачисткою".
"По-моєму, це просто рейдерство Кіри Рудик і наближених людей", – наголосила Бобровська.