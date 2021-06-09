За Сергієм Притулою з партії вийшов Білоцерківський осередок та виходять колеги з фракції Київради. Про це заявила депутатка Соломія Бобровська.

Важливо Притула оголосив про свій вихід з "Голосу"

Ми спільно будемо приймати рішення щодо подальшого нашого перебування у партії. На цьому я ставлю крапку,

– сказала Бобровська.

Однак нардепка наголосила, що це рішення не прив’язане до Притули.

Хто може піти з "Голосу"

Крім Бобровської, з партії можуть піти й інші депутати:

Галина Васильченко,

Юлія Клименко,

Роман Лозинський,

Наталя Піпа,

Ольга Стефанішина,

Олександра Устинова,

Володимир Цабаль,

Андрій Шараскін,

Ярослав Юрчишин.

Депутатка розповіла, що ці депутати перебувають в опозиції з лютого. Бобровська обурилась, що минулого тижня виключили без пояснень трьох керівників обласних організацій. Політикиня назвала це "зачисткою".

"По-моєму, це просто рейдерство Кіри Рудик і наближених людей", – наголосила Бобровська.

Зверніть увагу! Сам Притула пояснив свій вихід тим, що керівництво "Голосу" занадто далеко відійшло від раніше декларованих цінностей. Він наголосив, що прощається з політичною силою, але з політики не йде.