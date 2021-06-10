За словами Устінової, такі "зачистки" відбувались у Дніпрі, Чернівцях та Херсоні. Про це вона повідомила у своїх соціальних мережах.
Зверніть увагу "Голос" можуть покинути 10 нардепів, – Бобровська
Нардепка наголосила, що на місця "зачищених осіб" призначили помічників Рудик, які не мають жодного відношення до відповідних міст.
За останній місяць головою партії і її "посіпаками" з політради звільнили керівників "неугодних" обласних осередків, як-от у Дніпрі, Чернівцях чи Херсоні. Такі собі "зачистки" перед з'їздом,
– написала Устінова.
Наприклад, як розповіла депутатка, замість Олексія Поповича, який з нуля ще до парламентських виборів створював осередок, призначили Владислава Шелокова – помічника очільниці партії.
Устінова відзначила, що упродовж місяця створили ще 5 нових "осередків-пустишок". Їх очолили чинні депутати Київської ради від "Голосу":
- Василь Попатенко – керівник Луганського осередку;
- Зоя Ярош – керівниця Миколаївського осередку.
"Саме вони (ці депутати – 24 канал) голосували за всі одіозні "дерибани" землі в Києві, на які в Кличка не вистачало голосів і їх додавав "Голос", – додала Устінова.
Розкол у "Голосі": що відомо
- Сергій Притула оголосив 7 червня про свій вихід з партії "Голос". Він зауважив, що його рішення пов'язане з діями нового керівництва.
- Після цього Устінова заявила, що Рудик і голова фракції Ярослав Железняк захопили владу і витискають людей з партії.
- На думку експертів, партія може розділитись на 2 частини: одна будуватиме з Притулою новий проєкт, інша – залишиться в "Голосі".
- Депутатка Соломія Бобровська повідомила, що з партії можуть вийти 10 нардепів. Вона наголосила на рейдерстві Рудик.