Адже упродовж 3 місяців він не скликає засідання фракції навіть на вимогу більшості депутатів. Таку заяву депутати зробили 16 червня.

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Зокрема, Устінова наголосила, "що фракції "Голос" вже 5 місяців як не існує у Раді". Й додала, що керівництво не представляє інтересів навіть половини партійців і депутатів.

Крім цього, депутати з об'єдання "Справделивість" заявили, що ініціюють виключення Кіри Рудик. Мовляв, вона прогулює 60% засідань.

Хто увійшов до об'єднання:

  • Роман Лозинський;
  • Андрій Шараскін;
  • Юлія Клименко;
  • Олександра Устінова;
  • Наталія Піпа;
  • Ольга Стефанішина;
  • Соломія Бобровська;
  • Володимир Цабаль;
  • Ярослав Юрчишин;
  • Галина Васильченко.

 

Хто такий Ярослав Железняк

Джерело: "Вікіпедія"

31-річний український політик та економіст. Був радником прем'єр-міністра Гройсмана з парламентських відносин. Викладає у Київській школі економіки.

У 2019 році став народним депутатом від партії "Голос". Є заступником голови партії, головою фракції та першим заступником голови комітету Ради з питань фінансів.

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