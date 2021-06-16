Офіційна позиція політсили з'явилася на її сайті. Там, зокрема, зазначили, що законодавство справді передбачає можливість депутата вийти з фракції.

Читайте також Хочеться вірити, що помилково, – Юрчишин про підтримку "Голосом" антимовного закону

Водночас наголосили, що лише позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. В іншому випадку це суперечить закону про регламент Ради. "Ми поважаємо колег в їхньому бажанні мати альтернативну точку зору, але вона не може суперечити й порушувати закон", – мовиться у заяві.

У партії додали, що питання внутрішнього життя політсили мають вирішувати органи її управління. У них це – з'їзд та Політична рада. Тож 16 червня Політична рада "Голосу" розгляне заяву 10 нардепів у Раді та дасть їй оцінку.

Що відомо про розкол "Голосу"

10 нардепів від "Голосу" 16 червня оголосили, що створюють об'єднання "Справедливість". Вони пояснили, що до таких дій їх спонукала поведінка керівництва політсили.

"Керівництво партії фактично перетнуло червоні лінії й зрадило інтереси своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру", – пояснила Устінова.

До об'єднання увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Роман Лозинський, Юлія Клименко, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

Ці депутати вимагають виключення з лав партії її очільниці Кіри Рудик. Мовляв, вона систематично прогулює засідання Ради – мовиться про 60%.

Водночас парламентарі висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку. Все через те, що протягом 3 місяців він не скликає засідання фракції на вимогу більшості депутатів.