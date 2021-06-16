Официальная позиция политсилы появилась на ее сайте. Там, в частности, отметили, что законодательство предусматривает возможность депутата выйти из фракции.
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В то же время отметили, что только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. В противном случае это противоречит закону о регламенте Рады. "Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон", – говорится в заявлении.
В партии добавили, что вопрос внутренней жизни политсилы должны решать органы ее управления. У них это – съезд и Политический совет. Поэтому 16 июня политический совет "Голоса" рассмотрит заявление 10 нардепов в Раде и даст ему оценку.
Что известно о расколе "Голоса"
10 нардепов от "Голоса" 16 июня объявили, что создают объединение "Справедливость". Они объяснили, что к таким действиям их побудило поведение руководства политсилы.
"Руководство партии фактически пересекло красные линии и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру", – пояснила Устинова.
Эти депутаты требуют исключения из рядов партии ее руководительницы Киры Рудык. Якобы она систематически прогуливает заседания Рады – речь идет о 60%.
В то же время парламентарии выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку. Все из-за того, что в течение 3 месяцев он не созывает заседание фракции по требованию большинства депутатов.