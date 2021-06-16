Об этом с трибуны Верховной Рады 16 июня заявила нардеп Александра Устинова. Она подчеркнула, что руководство партии "Голос" и соответствующей парламентской фракции фактически пересекли "красные линии".
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Рудик хотят исключить из "Голоса"
Мы инициируем исключение Киры Рудик, которая прогуливает 60% заседаний,
– заявила Устинова.
Нардепы из "Голоса" также напомнили, что в программе партии на парламентских выборах обещали забирать мандат у тех, кто прогуливает более половины заседаний. "Время выполнять обещания, начиная с себя", – отметили они.
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