Про це з трибуни Верховної Ради 16 червня заявила нардепка Олександра Устінова. Вона наголосила, що керівництво партії "Голос" та відповідної парламентської фракції фактично перетнуло "червоні лінії".
Дізнайтеся більше "Перехід червоних ліній": частина депутатів "Голосу" створюють окреме об'єднання
Рудик хочуть виключити з "Голосу"
Ми ініціюємо виключення Кіри Рудик, яка прогулює 60% засідань,
– заявила Устінова.
Нардепи з "Голосу" також нагадали, що у програмі партії на парламентських виборах обіцяли забирати мандат у тих, хто прогулює більш ніж половину засідань. "Час виконувати обіцянки, починаючи з себе", – наголосили вони.
Інші заяви нардепів з "Голосу"
- Десять депутатів з фракції "Голос" заявили про створення окремого об'єднання "Справедливість". До його складу увійшли такі нардепи: Роман Лозинський, Андрій Шараскін, Юлія Клименко, Олександра Устінова, Наталія Піпа, Ольга Стефанішина, Соломія Бобровська, Володимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко.
- Устінова зазначила, що керівництво "Голосу" зрадило інтереси своїх виборців та українців. Усе через підтримку фракцією антимовного закону.
- Крім того, ця група парламентарів висловила недовіру керівнику фракції Ярославу Желєзняку.