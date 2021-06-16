Про це з трибуни Верховної Ради 16 червня заявила нардепка Олександра Устінова. Вона наголосила, що керівництво партії "Голос" та відповідної парламентської фракції фактично перетнуло "червоні лінії".

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Рудик хочуть виключити з "Голосу"

Ми ініціюємо виключення Кіри Рудик, яка прогулює 60% засідань,

– заявила Устінова.

Нардепи з "Голосу" також нагадали, що у програмі партії на парламентських виборах обіцяли забирати мандат у тих, хто прогулює більш ніж половину засідань. "Час виконувати обіцянки, починаючи з себе", – наголосили вони.

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