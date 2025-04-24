Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис радниці з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарії Зарівни.

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Що розповіла дитина про нічну атаку 24 квітня

Дівчинка каже, що гупало дуже сильно і вона налякалася.

Я спала, але воно гупало, сильно гупало. Я пішла в коридор, а тепер я в укритті,

– згадує Соломійка.

Її мама додала, що родина спала, але почула дуже сильний вибух. Згодом побачили спалах.

В їхньому будинку пошкоджено вікна.

Дворічна Соломійка розповідає про нічний удар Росії: дивіться відео

Дитина, 2 роки, яка не жила в мирі через Росію, розповідає західним медіа про ракетні удари росіян. Нехай бачить світ ось це. Ми такі ж, як і ви на Заході. Наші діти такі ж, як і ваші. І одна нікчемна, російська істота просто вбиває та псує життя, бо хоче,

– додала Зарівна.

У Києві відомо вже про 12 загиблих. Найбільше постраждав Святошинський район. Там досі працюють рятувальники та кінологічні підрозділи ДСНС. Надзвичайники залучили до аварійно-рятувальних робіт роботизовану техніку.

З-під завалів будинку у Святошинському районі дістали тіла 27-річної жінки та 17-річного хлопця.

На жаль, загинув юнак, якого з самого ранку біля завалів будинку чекали друзі.