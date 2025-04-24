Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост советника по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарьи Заривны.

Смотрите также Главное о массированной атаке 24 апреля: где прогремели взрывы, какие последствия

Что рассказал ребенок о ночной атаке 24 апреля

Девочка говорит, что гупало очень сильно и она испугалась.

Я спала, но оно гупало, сильно гупало. Я пошла в коридор, а теперь я в укрытии,

– вспоминает Соломийка.

Ее мама добавила, что семья спала, но услышала очень сильный взрыв. Впоследствии увидели зарево.

В их доме повреждены окна.

Двухлетняя Соломийка рассказывает о ночном ударе России: смотрите видео

Ребенок, 2 года, который не жил в мире из-за России, рассказывает западным медиа о ракетных ударах россиян. Пусть видит мир вот это. Мы такие же, как и вы на Западе. Наши дети такие же, как и ваши. И одно ничтожное, российское существо просто убивает и портит жизнь, потому что хочет,

– добавила Заривная.

В Киеве известно уже о 12 погибших. Больше всего пострадал Святошинский район. Там до сих пор работают спасатели и кинологические подразделения ГСЧС. Чрезвычайники привлекли к аварийно-спасательным работам роботизированную технику.

Из-под завалов дома в Святошинском районе достали тела 27-летней женщины и 17-летнего парня.

К сожалению, погиб юноша, которого с самого утра у завалов дома ждали друзья.