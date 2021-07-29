Першою про вихід повідомила Олександра Устінова. Вона зазначила, що причиною такого кроку стала узурпація влади очільницею політсили Кірою Рудик.

Детальніше Партія однієї людини, – Устінова заявила про вихід з "Голосу"

Боротьба позицій можлива там, де є демократія, – Юрчишин

Ярослав Юрчишин подякував колегам за висування його на голову "Голосу", проте наголосив, що "боротьба позицій можлива лише там, де є демократія".

В "Голосі" керівництво партії відійшло від цих принципів майже рік тому і з цього час ситуація лише ускладнюється. Тому я виходжу з партії і не буду легітимізувати своєю участю профанацію на яку партія перетворилася,

– написав нардеп.

Юрчишин зауважив, що партію покидають більшість народних депутатів, які не братимуть участь у з'їзді. Депутат наголосив, що ще кілька місяців тому члени політсили просили Кіру Рудик піти з посади та обрати нове керівництво, проте до цих вимог не дослухались.

Натомість, перераховує Юрчишин, керівництво:

проігнорувало вимогу демократизації Статуту та пропорційного представництва організацій на з’їзді;

визначило, що зміни до Статуту передбачають участь у заходах лише окремих членів, спеціально делегованих керівництвом партії;

змінило всіх "неугодних" керівників осередків,

створило 5 нових осередків, в яких немає реальних представників політсили,

штучно створює перепони для участі в з’їзді окремим делегатам.

Стефанишина написала заяву про вихід з партії на туалетному папері

Солідарна з колегою і Соломія Бобровська. Вона підтвердила, що більшість депутатів покидають політсилу. Ще одна нардепка від "Голосу" Ольга Стефанишина написала заяву про вихід з партії на туалетному папері. Політикиня вважає, що "Голосу", за яким були потужні осередки, – більше не існує.

Більшість визначних угод заключаються на серветках, а така - хіба на туалетному папері,

– написала Стефанишина.

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Що кажуть на демарш депутатів у "Голосі"

Голова фракції "Голос" у парламенті Ярослав Железняк у коментарі 24 каналу зауважив, що депутати заявили про вихід з партії, проте не з фракції. До рішення колег Железняк ставиться з повагою.

Останні події показали, що спільна робота, м'яко кажучи, є недостатньою. Зокрема, у силу їхніх кар'єрних амбіцій,

– додав нардеп.

Железняк сподівається, що його колеги виконуватимуть зобов'язання, які взяли на себе перед виборами. Адже наразі ніхто з них не складає мандат.

Зверніть увагу! У пресслужбі політсили додали, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами немає. Також висловили сподівання, що нардепи продовжать виконувати програму "Голосу", з якою вони йшли на вибори.