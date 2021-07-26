Авторами абсолютної більшості (95%) законів стали нардепи зі "Слуги народу". Із 65 прийнятих законодавчих актів підписи представників монобільшості – в 62.

До теми Рада збереться на позачергове засідання: Гончаренко назвав дату і причину

"За останні пів року було прийнято лише 3 закони, серед авторів яких не було депутатів "Слуги народу", – наголосили в КВУ.

"Європейська Солідарність" в опозиції

Найменше підтриманих ініціатив у "Європейської Солідарності". За пів року Рада ухвалила 5 таких законів.

"У Верховній Раді IX скликання фактично ігноруються законопроєкти, розроблені опозицією", – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Переважно опозиційні політики можуть бути лише співавторами прийнятих законів.

"Довіра" та "Батьківщина"

Група "Довіра" та ВО "Батьківщина" опинилися на 2 місці. Депутати цих політсил розробили 20 законів, які уже прийняли.

Зокрема представники "Батьківщини" стали авторами таких законів:

щодо підвищення допомоги для хворих дітей;

щодо рівних можливостей батьків по догляду за дитиною;

щодо соцзахисту медпрацівників, які постраждали від COVID-19.

Цікаво Найбалакучіші нардепи: хто найчастіше виступав у Раді у 2020

ОПЗЖ запропонувала 16 законів

Нардепи "Опозиційної платформи – За життя" стали авторами 16 прийнятих законів. Тематика така:

засади молодіжної політики;

габаритно-ваговий контроль;

культурні послуги;

документи, що підтверджують громадянство.

"Голос" і "За майбутнє"

Депутати фракції "Голос" ініціювали 13 чинних законів. Зокрема щодо процедури обрання керівника закладу вищої освіти та щодо соцзахисту громадян у разі настання тимчасової непрацездатності. Ще 11 прийнятих законів ініціювали депутати групи "За майбутнє.