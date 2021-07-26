Авторами абсолютної більшості (95%) законів стали нардепи зі "Слуги народу". Із 65 прийнятих законодавчих актів підписи представників монобільшості – в 62.
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"За останні пів року було прийнято лише 3 закони, серед авторів яких не було депутатів "Слуги народу", – наголосили в КВУ.
"Європейська Солідарність" в опозиції
Найменше підтриманих ініціатив у "Європейської Солідарності". За пів року Рада ухвалила 5 таких законів.
"У Верховній Раді IX скликання фактично ігноруються законопроєкти, розроблені опозицією", – заявив голова КВУ Олексій Кошель.
Переважно опозиційні політики можуть бути лише співавторами прийнятих законів.
"Довіра" та "Батьківщина"
Група "Довіра" та ВО "Батьківщина" опинилися на 2 місці. Депутати цих політсил розробили 20 законів, які уже прийняли.
Зокрема представники "Батьківщини" стали авторами таких законів:
- щодо підвищення допомоги для хворих дітей;
- щодо рівних можливостей батьків по догляду за дитиною;
- щодо соцзахисту медпрацівників, які постраждали від COVID-19.
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ОПЗЖ запропонувала 16 законів
Нардепи "Опозиційної платформи – За життя" стали авторами 16 прийнятих законів. Тематика така:
- засади молодіжної політики;
- габаритно-ваговий контроль;
- культурні послуги;
- документи, що підтверджують громадянство.
"Голос" і "За майбутнє"
Депутати фракції "Голос" ініціювали 13 чинних законів. Зокрема щодо процедури обрання керівника закладу вищої освіти та щодо соцзахисту громадян у разі настання тимчасової непрацездатності. Ще 11 прийнятих законів ініціювали депутати групи "За майбутнє.