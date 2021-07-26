Авторами абсолютного большинства (95%) законов стали нардепы из "Слуги народа". Из 65 принятых законодательных актов подписи представителей монобольшинства – в 62.

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"За последние полгода было принято лишь 3 закона, среди авторов которых не было депутатов "Слуги народа", – отметили в КИУ.

"Европейская Солидарность" в оппозиции

Меньше всего поддержанных инициатив у "Европейской солидарности". За полгода Рада приняла только 5 таких законов.

"В Верховной Раде IX созыва фактически игнорируются законопроекты, разработанные оппозицией", – заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Преимущественно, оппозиционные политики могут быть лишь соавторами принятых законов.

"Довіра" та "Батькивщина"

Группа "Довіра" и ВО "Батькивщина" оказались на 2 месте. Депутаты этих политсил разработали 20 законов, которые уже приняли.

В частности представители "Батькивщины" стали авторами таких законов:

о повышении помощи для больных детей;

относительно равных возможностей родителей по уходу за ребенком;

по соцзащите медработников, пострадавших от COVID-19.

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ОПЗЖ предложила 16 законов

Нардепы "Оппозиционной платформы – За жизнь" стали авторами 16 принятых законов. Тематика такая:

основы молодежной политики;

габаритно-весовой контроль;

культурные услуги;

документы, подтверждающие гражданство.

"Голос" и "За майбутнє"

Депутаты фракции "Голос" инициировали 13 действующих законов. В частности относительно процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования и по соцзащите граждан в случае наступления временной нетрудоспособности. Еще 11 принятых законов инициировали депутаты группы "За майбутнє".