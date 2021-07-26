Авторами абсолютного большинства (95%) законов стали нардепы из "Слуги народа". Из 65 принятых законодательных актов подписи представителей монобольшинства – в 62.
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"За последние полгода было принято лишь 3 закона, среди авторов которых не было депутатов "Слуги народа", – отметили в КИУ.
"Европейская Солидарность" в оппозиции
Меньше всего поддержанных инициатив у "Европейской солидарности". За полгода Рада приняла только 5 таких законов.
"В Верховной Раде IX созыва фактически игнорируются законопроекты, разработанные оппозицией", – заявил председатель КИУ Алексей Кошель.
Преимущественно, оппозиционные политики могут быть лишь соавторами принятых законов.
"Довіра" та "Батькивщина"
Группа "Довіра" и ВО "Батькивщина" оказались на 2 месте. Депутаты этих политсил разработали 20 законов, которые уже приняли.
В частности представители "Батькивщины" стали авторами таких законов:
- о повышении помощи для больных детей;
- относительно равных возможностей родителей по уходу за ребенком;
- по соцзащите медработников, пострадавших от COVID-19.
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ОПЗЖ предложила 16 законов
Нардепы "Оппозиционной платформы – За жизнь" стали авторами 16 принятых законов. Тематика такая:
- основы молодежной политики;
- габаритно-весовой контроль;
- культурные услуги;
- документы, подтверждающие гражданство.
"Голос" и "За майбутнє"
Депутаты фракции "Голос" инициировали 13 действующих законов. В частности относительно процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования и по соцзащите граждан в случае наступления временной нетрудоспособности. Еще 11 принятых законов инициировали депутаты группы "За майбутнє".