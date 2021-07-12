Письмо об увольнении якобы направили Разумкову

По словам Устиновой, за увольнение Железняка проголосовали 11 нардепов – это большинство членов фракции. Соответствующее письмо уже отправили на рассмотрение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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Железняк давай да свиданья или в "Голосе" сменили главу фракции,

– заявила Устинова.

Временно исполнять обязанности главы будет заместитель Железняка Роман Костенко.

Нардеп "Голоса" Ярослав Рущишин объяснил, что главу фракции уволили, чтобы перезапустить работу партии, "которая последние полгода была заблокирована".

Железняк ответил Устиновой

В комментариях к сообщению нардепа глава фракции посоветовал ей внимательнее проверять информацию перед тем, как ее публиковать. На что Устинова ответила: "Несмотря на твои "съезды" большинство фракции проголосовало за твое увольнение с должности главы! Аллилуйя!".



Железняк посоветовал Устиновой проверять информацию / Скриншот 24 канала

С удивлением узнал, – Железняк

Глава фракции сразу отреагировал на заявление Устиновой в своем телеграме. Он подчеркнул, что "с удивлением узнал о выдумках коллеги из так называемой "Справедливости" о кадровых изменениях".

Согласно Положению о фракции "Голос", такое решение (об увольнении – 24 канал) одобряется 14 голосами. Даже если бы оно произошло (но нет). Плохо, что никто регламент и положение о фракции так и не прочитал,

– заметил политик.

Железняк посоветовал не верить информации о его увольнении.

Обратите внимание! Официально в "Голосе" отметили, что заявление Устиновой не соответствует действительности. В положении о фракции сказано, что выдвижение недоверия руководителю может быть лишь 14 голосами. Однако увольнение руководителя возможно обычным большинством голосов.

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