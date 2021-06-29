Кандидатов на должность главы нет

Ранее было несколько кандидатов на должность председателя партии. Однако они отозвали свои заявления.

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Сергей Притула, к сожалению, покинул уже (партию – 24 канал), и конечно, как не является членом партии он и не будет претендовать. Пока я не слышал ни об одном кандидате на эту должность,

– рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, если претендент появится до 29 июля, то его обсудят. Если же нет, то у партийцев будет "много вопросов программных".

Заявление от Притулы так и не поступило

Политсовет партии удовлетворил заявление Притулы о выходе из партии. Железняк рассказал, что ждал его 2 – 3 недели, а потом появилась информация, что политик отправил его по "Новой почте". В то же время в "Голосе" его так и не видели.

"Но у нас есть возможность удовлетворить заявление, сделанное публично. Притула его не опроверг, и он знает о решении политсовета партии", – пояснил нардеп.

Он также добавил, что сейчас руководство партии не получило заявлений от 7 членов партии, которые ранее заявили о намерении создать отдельное объединение "Справедливость".

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