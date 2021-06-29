Кандидатів на посаду голови немає
Раніше було кілька кандидатів на посаду голови партії. Однак вони відкликали свої заяви.
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Сергій Притула, на жаль, покинув уже (партію – 24 канал), і звичайно, як не є членом партії він і не буде претендувати. Поки що я не чув про жодного кандидата на цю посаду,
– розповів глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.
За його словами, якщо претендент з'явиться до 29 липня, то його обговорять. Якщо ж ні, то у партійців буде "багато питань програмних".
Заява від Притули так і не надійшла
Політрада партії задовольнила заяву Притули про вихід з партії. Железняк розповів, що чекав на неї 2 – 3 тижні, а потім з'явилася інформація, що політик відправив її "Новою поштою". Водночас в "Голосі" її так і не бачили.
"Але у нас є можливість задовольнити заяву, зроблену публічно. Притула її не спростував, і він знає про рішення політради партії", – пояснив нардеп.
Він також додав, що наразі керівництво партії не отримало заяв від 7 членів партії, які раніше заявили про намір створити окреме об'єднання "Справедливість".
Коротко про розкол "Голосу"
- 10 нардепів від "Голосу" 16 червня заявили, що створюють окреме об'єднання "Справедливість". Такі дії вони пояснили невдоволенням поведінкою керівництва політсили. Політики вимагають, аби главу партії Кіру Рудик виключили з лав "Голосу", бо вона систематично прогулює засідання Верховної Ради.
- В "Голосі" наголосили, що депутати можуть вийти з фракції. Однак в офіційній позиції зазначили, що лише позафракційні парламентарі мають право створювати депутатські групи.