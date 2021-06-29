Кандидатів на посаду голови немає

Раніше було кілька кандидатів на посаду голови партії. Однак вони відкликали свої заяви.

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Сергій Притула, на жаль, покинув уже (партію – 24 канал), і звичайно, як не є членом партії він і не буде претендувати. Поки що я не чув про жодного кандидата на цю посаду,

– розповів глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, якщо претендент з'явиться до 29 липня, то його обговорять. Якщо ж ні, то у партійців буде "багато питань програмних".

Заява від Притули так і не надійшла

Політрада партії задовольнила заяву Притули про вихід з партії. Железняк розповів, що чекав на неї 2 – 3 тижні, а потім з'явилася інформація, що політик відправив її "Новою поштою". Водночас в "Голосі" її так і не бачили.

"Але у нас є можливість задовольнити заяву, зроблену публічно. Притула її не спростував, і він знає про рішення політради партії", – пояснив нардеп.

Він також додав, що наразі керівництво партії не отримало заяв від 7 членів партії, які раніше заявили про намір створити окреме об'єднання "Справедливість".

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