Такое мнение высказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив. Он считает, что "Голос" уже давно начал терять свою электоральную поддержку.

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Почему "Голос" теряет электорат

В частности, это произошло после сложения полномочий Святославом Вакарчуком. Значительная часть электората верила именно лидеру "Голоса". Раскол произошел именно из-за потасовки с лидерством, скандалов и невозможности формулировки своей электоральной ниши и позиции.

Конечно раздвоенность имеет негативное влияние на избирателя, он требовал более четкого понимания политики этой партии.

"Голос" мог стать определенной альтернативой "Европейской Солидарности". Однако стоит отдать должное Петру Порошенко. В этом случае он более структурный лидер с четким идеологическим посылом,

– заявил Мысив.

Дело в том, что с четким посылом избирателю легче проголосовать за партию. "Голос" этого не сделал и потерял свой электорат.

Справка. Согласно социологическим исследованиям, партию "Голос" поддерживают лишь 1,9% опрошенных.

Как не допустить полного разрушения

Мысив считает, что "Голосу" нужно сделать полную реструктуризацию политсилы и бренда. Это придаст нового дыхания.

"Без этого партия не может претендовать на парламентские выборы", – заверил он.

Мысив сказал, чем на самом деле "Голос" раскалывается: смотрите видео

Раскол "Голоса": коротко