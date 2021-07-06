Такое мнение высказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив. Он считает, что "Голос" уже давно начал терять свою электоральную поддержку.
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Почему "Голос" теряет электорат
В частности, это произошло после сложения полномочий Святославом Вакарчуком. Значительная часть электората верила именно лидеру "Голоса". Раскол произошел именно из-за потасовки с лидерством, скандалов и невозможности формулировки своей электоральной ниши и позиции.
Конечно раздвоенность имеет негативное влияние на избирателя, он требовал более четкого понимания политики этой партии.
"Голос" мог стать определенной альтернативой "Европейской Солидарности". Однако стоит отдать должное Петру Порошенко. В этом случае он более структурный лидер с четким идеологическим посылом,
– заявил Мысив.
Дело в том, что с четким посылом избирателю легче проголосовать за партию. "Голос" этого не сделал и потерял свой электорат.
Как не допустить полного разрушения
Мысив считает, что "Голосу" нужно сделать полную реструктуризацию политсилы и бренда. Это придаст нового дыхания.
"Без этого партия не может претендовать на парламентские выборы", – заверил он.
Мысив сказал, чем на самом деле "Голос" раскалывается: смотрите видео
Раскол "Голоса": коротко
- О выходе из партии "Голос" 7 июня заявил шоумен Сергей Притула. Причиной является то, что он не согласен с руководством политсилы.
- Как оказалось, партия сейчас разделилась на 2 части.
- Член политсилы Александра Устинова заявила, что руководитель партии Кира Рудик и руководитель фракции Ярослав Железняк вытесняют людей.
- В то же время Железняк и Рудик так не считают.
- Известно, что 16 июня часть нардепов выразили недоверие Ярославу Железняк.