Соответствующее сообщение обнародовала нардеп из "Голоса" Ольга Стефанишина. Такое сообщение появилось после недавнего раскола в "Голосе".
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Местные организации "Голоса" требуют руководство сложить полномочия
Помните, как рушились памятники Ленину во время Революции Достоинства? У нас в "Голосе" сегодня настоящий Рудикопад,
– заявила Ольга Стефанишина.
Требуют руководство партии и фракции сложить полномочия и начать перезагрузку политической силы местные организации на:
- Черкасщине,
- Ивано-Франковщине,
- Львовщине,
- Обуховщине.
Соответствующие заявления они обнародовали на страницах в фейсбуке.
"Поэтому требуем от главы партии Киры Рудик и руководителя парламентской фракции Ярослава Железняка созвать демократический съезд партии и обеспечить перевыборы руководства партии и фракции", – говорится в сообщении партии Ивано-Франковска.
Официальная позиция партии "Голос"
В партии заявили, что закон предусматривает возможность депутата выйти из фракции. И только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы.
Создание групп в рамках депутатской фракции прямо противоречит статьям 58 – 60 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины". Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон,
– заявили в "Голосе".
Там также отметили, что политический совет партии "Голос" рассмотрит заявление части фракции "Голос" в Верховной Раде и даст ему оценку.
Кстати, говорится о том, что 10 нардепов от "Голоса" 16 июня объявили о создании объединения "Справедливость". Они отметили, что к этому их побудило поведение руководства политсилы.
Краткая предыстория
- 7 июня о выходе из партии "Голос" заявил Сергей Притула. Он объяснил свое решение действиями нового руководства.
- Впоследствии член политсилы Александра Устинова заявила, что Рудик и Железняк выжимают людей.
- 16 июня часть нардепов из "Голоса" выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку. По их словам, он нарушает закон и положение о фракции.