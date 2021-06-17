Соответствующее сообщение обнародовала нардеп из "Голоса" Ольга Стефанишина. Такое сообщение появилось после недавнего раскола в "Голосе".

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Местные организации "Голоса" требуют руководство сложить полномочия

Помните, как рушились памятники Ленину во время Революции Достоинства? У нас в "Голосе" сегодня настоящий Рудикопад,

– заявила Ольга Стефанишина.

Требуют руководство партии и фракции сложить полномочия и начать перезагрузку политической силы местные организации на:

Черкасщине,

Ивано-Франковщине,

Львовщине,

Обуховщине.

Соответствующие заявления они обнародовали на страницах в фейсбуке.

"Поэтому требуем от главы партии Киры Рудик и руководителя парламентской фракции Ярослава Железняка созвать демократический съезд партии и обеспечить перевыборы руководства партии и фракции", – говорится в сообщении партии Ивано-Франковска.

Официальная позиция партии "Голос"

В партии заявили, что закон предусматривает возможность депутата выйти из фракции. И только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы.

Создание групп в рамках депутатской фракции прямо противоречит статьям 58 – 60 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины". Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон,

– заявили в "Голосе".

Там также отметили, что политический совет партии "Голос" рассмотрит заявление части фракции "Голос" в Верховной Раде и даст ему оценку.

Кстати, говорится о том, что 10 нардепов от "Голоса" 16 июня объявили о создании объединения "Справедливость". Они отметили, что к этому их побудило поведение руководства политсилы.

Обратите внимание! В объединение вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Юлия Клименко, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

Краткая предыстория