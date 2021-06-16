Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко. В то же время он разъяснил, что в соответствующем вопросе есть интрига, ведь, в частности, Киру Рудик хотят исключить из партии якобы за прогулы.
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Кира Рудик контролирует партийный аппарат, поэтому вопрос – кто будет контролировать аппарат партии и не произойдет ли после раскола фракции раскола партии, такой вариант тоже возможен, отметил политолог.
"Если говорить в общих смыслах, к сожалению, мы видим коллективное самоуничтожение "Голоса". Я думаю, что то, что произошло сегодня (16 июня – 24 канал), это уже легитимация и оформление раскола, пока внутри фракции, а дальше может быть и в партии. После этого я не вижу политического будущего у "Голоса", – сказал Фесенко.
Вероятнее всего, для следующих парламентских выборов будут создавать новый политический проект, считает эксперт.
Что ждет депутатов фракции "Голос"
Владимир Фесенко пояснил, что добровольно могут выйти из состава фракции только депутаты-мажоритарщики, если человек избран по партийному списку – это грозит лишением мандата.
У них может быть арифметическое большинство, если они проведут легитимное заседание, то они могут сменить руководство фракции или возникнет просто юридический конфликт, который затянется надолго,
– сказал политолог.
Он отметил, что в этом смысле де-факто будет раскол. Юридически это будет одна и та же фракция, а де-факто – нет.
Фесенко объяснил ситуацию в "Голосе": смотрите видео 24 канала
Ситуация внутри "Голоса": коротко
- 16 июня народные депутаты от "Голоса" объявили о создании объединения "Справедливость", в него вошли 10 политиков.
- О создании объединения во время заседания парламента сообщила депутат Александра Устинова. Она заявила: "Руководство нашей партии фактически пересекло красные линии".