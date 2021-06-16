Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко. В то же время он разъяснил, что в соответствующем вопросе есть интрига, ведь, в частности, Киру Рудик хотят исключить из партии якобы за прогулы.

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Кира Рудик контролирует партийный аппарат, поэтому вопрос – кто будет контролировать аппарат партии и не произойдет ли после раскола фракции раскола партии, такой вариант тоже возможен, отметил политолог.

"Если говорить в общих смыслах, к сожалению, мы видим коллективное самоуничтожение "Голоса". Я думаю, что то, что произошло сегодня (16 июня – 24 канал), это уже легитимация и оформление раскола, пока внутри фракции, а дальше может быть и в партии. После этого я не вижу политического будущего у "Голоса", – сказал Фесенко.

Вероятнее всего, для следующих парламентских выборов будут создавать новый политический проект, считает эксперт.

Справка. В "Голосе" требуют исключить из рядов партии ее руководительницу Киру Рудик. Причина – прогулы нардепа.

Что ждет депутатов фракции "Голос"

Владимир Фесенко пояснил, что добровольно могут выйти из состава фракции только депутаты-мажоритарщики, если человек избран по партийному списку – это грозит лишением мандата.

У них может быть арифметическое большинство, если они проведут легитимное заседание, то они могут сменить руководство фракции или возникнет просто юридический конфликт, который затянется надолго,

– сказал политолог.

Он отметил, что в этом смысле де-факто будет раскол. Юридически это будет одна и та же фракция, а де-факто – нет.

Фесенко объяснил ситуацию в "Голосе": смотрите видео 24 канала

Ситуация внутри "Голоса": коротко