Про це розповів політолог Володимир Фесенко. Водночас він роз'яснив, що у відповідному питанні є інтрига, адже, зокрема, Кіру Рудик хочуть виключити з партії нібито за прогули.
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Кіра Рудик контролює партійний апарат, тож питання – хто буде контролювати апарат партії і чи не відбудеться після розколу фракції розколу партії, такий варіант теж можливий, зазначив політолог.
"Якщо казати у загальних сенсах, на жаль, ми бачимо колективне самознищення "Голосу". Я думаю, що те, що відбулося сьогодні (16 червня – 24 канал), це вже легітимація та оформлення розколу, поки всередині фракції, а далі може бути і в партії. Після цього я не бачу політичного майбутнього у "Голосу", – сказав Фесенко.
Ймовірніше за все, для наступних парламентських виборів будуть створювати новий політичний проєкт, вважає експерт.
Що чекає на депутатів фракції "Голос"
Володимир Фесенко пояснив, що добровільно можуть вийти зі складу фракції лише депутати-мажоритарники, якщо людину обрано за партійним списком – це загрожує позбавленням мандату.
У них може бути арифметична більшість, якщо вони проведуть легітимне засідання, то вони можуть змінити керівництво фракції або виникне просто юридичний конфлікт, який затягнеться надовго,
– сказав політолог.
Він зауважив, що в цьому сенсі де-факто буде розкол. Юридично це буде одна і та сама фракція, а де-факто – ні.
Фесенко пояснив ситуацію в "Голосі": дивіться відео 24 каналу
Ситуація всередині "Голосу": коротко
- 16 червня народні депутати від "Голосу" оголосили про створення об'єднання "Справедливість", до нього увійшли 10 політиків.
- Про створення об'єднання під час засідання парламенту повідомила депутатка Олександра Устінова. Вона заявила: "Керівництво нашої партії фактично перетнуло червоні лінії".