Про це розповів політолог Володимир Фесенко. Водночас він роз'яснив, що у відповідному питанні є інтрига, адже, зокрема, Кіру Рудик хочуть виключити з партії нібито за прогули.

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Кіра Рудик контролює партійний апарат, тож питання – хто буде контролювати апарат партії і чи не відбудеться після розколу фракції розколу партії, такий варіант теж можливий, зазначив політолог.

"Якщо казати у загальних сенсах, на жаль, ми бачимо колективне самознищення "Голосу". Я думаю, що те, що відбулося сьогодні (16 червня – 24 канал), це вже легітимація та оформлення розколу, поки всередині фракції, а далі може бути і в партії. Після цього я не бачу політичного майбутнього у "Голосу", – сказав Фесенко.

Ймовірніше за все, для наступних парламентських виборів будуть створювати новий політичний проєкт, вважає експерт.

Довідка. У "Голосі" вимагають виключити з лав партії її очільницю Кіру Рудик. Причина – прогули нардепки.

Що чекає на депутатів фракції "Голос"

Володимир Фесенко пояснив, що добровільно можуть вийти зі складу фракції лише депутати-мажоритарники, якщо людину обрано за партійним списком – це загрожує позбавленням мандату.

У них може бути арифметична більшість, якщо вони проведуть легітимне засідання, то вони можуть змінити керівництво фракції або виникне просто юридичний конфлікт, який затягнеться надовго,

– сказав політолог.

Він зауважив, що в цьому сенсі де-факто буде розкол. Юридично це буде одна і та сама фракція, а де-факто – ні.

Фесенко пояснив ситуацію в "Голосі": дивіться відео 24 каналу

Ситуація всередині "Голосу": коротко