Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ.

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Депутат создал схему выезда мужчин за границу

В понедельник, 26 мая, сообщено о подозрении депутату областного совета одной из западных областей, которого разоблачили на организации незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины и незаконном влиянии на работников ГПС Украины.

Указывается, что действия депутата облсовета квалифицированы по части 3 статьи 332; части 2 статьи 28, части 2 статьи 369-2 УК Украины.

Установлено, что депутат областного совета во время общения с гражданином предложил решить вопрос пересечения границы военнообязанными вне официальных пунктов пропуска. Как сообщили в САП, для этого депутат привлек лицо, которое якобы имеет непосредственное влияние на работников ГПСУ и может обеспечить беспрепятственное пересечение границы.

10 000 евро за одного человека – именно такой была стоимость пересечения границы.

Также депутат отметил, что он может организовать перемещение лиц из Киева до определенного места, а также обеспечить как выезд, так и въезд в Украину.

САП и НАБУ разоблачили депутата облсовета сразу после получения им оговоренных средств, а именно 20 тысяч евро. Его сообщник задержан. Ему готовится сообщение о подозрении,

– говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Также, как указали в САП, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.