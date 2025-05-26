Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАБУ.

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Депутат створив схему виїзду чоловіків за кордон

В понеділок, 26 травня, повідомлено про підозру депутату обласної ради однієї із західних областей, якого викрили на організації незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України та незаконному впливі на працівників ДПС України.

Вказується, що дії депутата облради кваліфіковано за частиною 3 статтею 332; частиною 2 статтею 28, частиною 2 статтею 369-2 КК України.

Встановлено, що депутат обласної ради під час спілкування із громадянином запропонував вирішити питання перетину кордону військовозобов’язаними поза межами офіційних пунктів пропуску. Як повідомили в САП, для цього депутат залучив особу, яка нібито має безпосередній вплив на працівників ДПСУ і може забезпечити безперешкодний перетин кордону.

10 000 євро за одну особу – саме такою була вартість перетину кордону.

Також депутат зауважив, що він може організувати переміщення осіб з Києва до визначеного місця, а також забезпечити як виїзд, так і в’їзд до України.

САП та НАБУ викрили депутата облради одразу після одержання ним обумовлених коштів, а саме 20 тисяч євро. Його спільника затримано. Йому готується повідомлення про підозру,

– ідеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування. Також, як вказали в САП, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.