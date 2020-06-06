Народного депутата от политической партии "Слуга народа" Юрия Заславского избили на одной из заправок возле Житомира.

Драка между двумя мужчинами на автозаправке возле села Заричаны произошла поздно вечером 5 июня. В результате драки один человек потерял сознание и упал на землю. Пострадавшим оказался народный депутат от политической партии "Слуга народа" Юрий Заславский. Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на собственные источники и подтверждение от полиции области.

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По данным СМИ, Юрий Заславский получил травмы – ссадины и царапины лица. От госпитализации он отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

Где произошла драка смотрите на карте

Сейчас открыто уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Что известно про Юрия Заславского

38-летний Юрий Заславский был избран народным депутатом IX созыва от партии "Слуга народа" в 2019 году. Он был сто восемнадцатый в списке партии.

Является членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

До избрания депутатом был директором ООО "Макрус ЛТД" в Одессе.

Окончил экономический факультет Хмельницкого экономического университета и юридический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. Выпускник Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "государственное управление".