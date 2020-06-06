Народного депутата від політичної партії "Слуга народу" Юрія Заславського побили на одній із заправок поблизу Житомира.

Бійка між двома чоловіками на автозаправці біля села Зарічани сталася пізно ввечері 5 червня. Внаслідок бійки один чоловік втратив свідомість та впав на землю. постраждалим виявився народний депутат від політичної партії "Слуга Народу" Юрій Заславський. Про це повідомляє Житомир.info посиланням на власні джерела та підтвердженням від поліції області.

До слова У Києві жорстко побили водія трамвая після зауваження про відсутність масок – відео 18+

За даним ЗМІ, Юрій Заславський отримав травми – садна та подряпини обличчя. Від госпіталізації він відмовився, але отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання.

Де сталася бійка дивіться на карті

Наразі відкрито кримінальне провадження, встановлюються усі обставини події.

Що відомо про Юрія Заславського

38-річний Юрій Заславський був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Слуга народу" у 2019. Він був 118-им у списку партії.

Є членом Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

До обрання депутатом був директором ТОВ "Макрус ЛТД" у Хмельницьку.

Закінчив економічний факультет Хмельницького економічного університету та юридичний факультет Львівського Національного університету ім. Івана Франка. Випускник Національної академії державного Управління при Президентові України за спеціальністю "державне управління".