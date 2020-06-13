СМИ сообщили, что депутат от "Слуги народа" Максим Перебийнис заболел коронавирусом. Он находится дома на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

О коронавирусе у Максима Перебейниса сообщает издание Liga.net со ссылкой на заместителя фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук.

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Она рассказала, что в целом народный депутат чувствует себя хорошо. Сейчас он дома на самоизоляции, а заседание комитета с его участием на этой неделе проходило в формате видеоконференции.

Впрочем он присутствовал в сессионном зале Верховной Рады. Поэтому аппарат парламента сейчас составляет круг лиц, с которыми контактировал Максим Перебийнис.

Кто такой Максим Перебийнис

В Верховной Раде он является членом фракции "Слуга народа". Попал в парламент через мажоритарный округ в Дарницком районе Киева. В парламенте является членом комитета по вопросам здоровья нации.

До прихода в политику работал в медицинской сфере. Он был доктором-анестезиологом, а также заведующим отделением анестезиологии и интенсивной терапии в медицинском центре "Борис".