ЗМІ повідомили, що депутат від "Слуги народу" Максим Перебийніс захворів на коронавірус. Він перебуває вдома на самоізоляції і почувається добре.

Про коронавірус у Максима Перебийноса повідомляє видання Liga.net з посиланням на заступницю фракції "Слуга народу" Євгенію Кравчук.

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Вона розповіла, що загалом народний депутат почувається добре. Зараз він вдома на самоізоляції, а засідання комітету за його участі цього тижня відбувалося в форматі відеоконференції.

Втім він був присутнім у сесійній залі Верховної Ради. Відтак апарат парламенту нині складає коло осіб, з якими контактував Максим Перебийніс.

Хто такий Максим Перебийніс

У Верховній Раді він є членом фракції "Слуга народу". Потрапив у парламент через мажоритарний округ у Дарницькому районі Києва. У парламенті є членом комітету з питань здоров'я нації.

До приходу в політику працював у медичній сфері. Він був лікарем-анестезіологом, а також завідуючим відділенням анестезіології та інтенсивної терапії в медичному центрі "Борис".